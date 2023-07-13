Штраф отцу Бауыржана Байбека прокомментировали в ГАСК

Отца экс-акима Алматы и бывшего первого зампредседателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека осудили в Астане. В Управлении контроля и качества городской среды прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Работа по проведению проверок и привлечению к адмответственности за нарушения законодательства об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности ведётся органами ГАСК на основании обращений физических и юридических лиц. На основании обращения ОСИ в отношении Байбек Қыдырғали Мұқаметәмірұлы проведена стандартная проверка по факту несогласованного с госорганом переоборудования и перепланировке входной группы. Решением адмсуда наложен штраф в размере 15 МРП", - сообщили в управлении.

Напомним, заседание суда состоялось 13 июля.

В ведомстве отметили, что в этом году на основании аналогичных обращений наложено 266 штрафов, выдано 101 предписание на устранение нарушений.