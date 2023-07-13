Отца Бауыржана Байбека осудили в Астане

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Ему назначили штраф в размере 51 тысячи тенге за занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии, передаёт BaigeNews.kz.

Заседание прошло сегодня, 13 июля, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

В частности, установлено, что Кыдыргали Байбек, произвёл строительно-монтажные работы по устройству дверного проёма для отдельного входа в нежилое помещение в ЖК "Аулет" без уведомления о начале строительно-монтажных работ в орган, осуществляющий строительный контроль.