  • 13 Июля, 13:26
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sud.gov.kz Сегодня, 11:56
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Сегодня, 11:56
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Фото: sud.gov.kz

Отца Бауыржана Байбека осудили в Астане

Ему назначили штраф в размере 51 тысячи тенге за занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии, передаёт BaigeNews.kz.

Заседание прошло сегодня, 13 июля, в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

В частности, установлено, что Кыдыргали Байбек, произвёл строительно-монтажные работы по устройству дверного проёма для отдельного входа в нежилое помещение в ЖК "Аулет" без уведомления о начале строительно-монтажных работ в орган, осуществляющий строительный контроль.

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Сегодня, 11:56
375
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