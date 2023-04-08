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Штраф грозит казахстанцам за срыв веток верби
Казахстанцев предупредили о штрафе за срыв веток верби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Через два дня православные отмечают Вербное воскресенье. Ветки этого дерева принято ставить дома как оберег. И вот специалисты напомнили, за это можно дорого заплатить.
Наказание предусмотрено даже за небольшой пучок. Особенно жёстко подойдут к тем, кто устроит целую вербную ярмарку.
"За незаконную порубку, уничтожение и повреждение дикорастущих деревьев и кустарников предусмотрен штраф. На физических лиц – в размере 50 МРП. Ущерб в размере 0,1 МРП, например, за один пучок вербы – это примерно 345 тенге", — сказала главный специалист отдела Восточно-Казахстанской территориальной инспекции лесного хозяйства Дина Алматова.
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