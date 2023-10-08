Штормовое предупреждение на понедельник объявлено 11 регионах страны и столице
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По прогнозам "Казгидромета", Неустойчивый хараткер погоды сохранится на большей части территории Казахстана, где пройдут дожди, на западе ночью сильные дожди, ожидается гроза. По республике ожидаются порывистый ветер, на северо-западе и востоке – туманы, передаёт BaigeNews.kz.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, в центре, на северо-востоке Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность.
В 11 регионах и столице объявлено штормовое предупреждение.
На западе, севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.
В Астане ветер юго-западный временами порывы 15-20 метров в секунду.
В Акмолинской области ветер юго-западный 15-20, днем на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау ветер юго-западный 15-20, днём порывы 23 метров в секунду.
В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный на большей части области порывы 17-22 метров в секунду. В Актобе ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На западе, юге, северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, днем на западе, юге, в центре области порывы 25 метров в секунду. В Актау Ночью временами ожидается гроза. Днём ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем временами 25 метров в секунду.
Днём на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
На большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду.
Ночью юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный ночью на юге, востоке, днём на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днём ветер юго-западный, западный порывы 18 метров в секунду.
Днём на большей части области Улытау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днём ветер юго-западный порывы 18 метров в секунду.
Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 25 метров в секунду. В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
Днём 09 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.
Днём, 10-11 октября сутки на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду.
Самое читаемое