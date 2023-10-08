Штормовое предупреждение на понедельник объявлено 11 регионах страны и столице

По прогнозам "Казгидромета", Неустойчивый хараткер погоды сохранится на большей части территории Казахстана, где пройдут дожди, на западе ночью сильные дожди, ожидается гроза. По республике ожидаются порывистый ветер, на северо-западе и востоке – туманы, передаёт BaigeNews.kz.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, в центре, на северо-востоке Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность.

В 11 регионах и столице объявлено штормовое предупреждение.

На западе, севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане ветер юго-западный временами порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ветер юго-западный 15-20, днем на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау ветер юго-западный 15-20, днём порывы 23 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный на большей части области порывы 17-22 метров в секунду. В Актобе ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На западе, юге, северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, днем на западе, юге, в центре области порывы 25 метров в секунду. В Актау Ночью временами ожидается гроза. Днём ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем временами 25 метров в секунду.

Днём на севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Ночью юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный ночью на юге, востоке, днём на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днём ветер юго-западный, западный порывы 18 метров в секунду.

Днём на большей части области Улытау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днём ветер юго-западный порывы 18 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 25 метров в секунду. В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

Днём 09 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днём, 10-11 октября сутки на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду.