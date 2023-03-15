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polisia.kz Сегодня, 15:05
269
Сегодня, 15:05
269
Фото: polisia.kz

Схрон оружия нашли на заброшенном складе в Жамбылской области

Схрон оружия и боеприпасов обнаружили полицейские в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Двуствольное гладкоствольное охотничье ружьё ИЖ с механическим стиранием заводских номеров, 12 патронов различного калибра и светошумовая граната в полиэтиленовом пакете были спрятаны в заброшенном здании бывшего районного потребительского склада Меркенского района.

"По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК — "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств", — говорится в сообщении.

Ранее тайник с похищенным у спецназа оружием нашли на берегу Урала.

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#оружие #боеприпасы #Жамбылская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:05
269
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