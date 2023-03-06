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polisia.kz Сегодня, 11:52
210
Сегодня, 11:52
210
Фото: polisia.kz

Тайник с похищенным у спецназа оружием нашли на берегу Урала

Атырауские полицейские нашли тайник с похищенным во время январских события оружием. Схрон находился на берегу реки Урал в районе населённого пункта Аксай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При досмотре изъяты ружьё Форт-500, принадлежащие быстродействующему спецназу департамента полиции Атырауской области, три патрона калибра 12 миллиметров, две гранаты ГСЗ ДК-130 СГ, резиновая палка ПР-54, пуленепробиваемые жилеты и каски", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", начато досудебное расследование.

Видео: polisia.kz
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#оружие #полиция #январские события
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:52
210
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