Тайник с похищенным у спецназа оружием нашли на берегу Урала

Фото: polisia.kz

Атырауские полицейские нашли тайник с похищенным во время январских события оружием. Схрон находился на берегу реки Урал в районе населённого пункта Аксай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При досмотре изъяты ружьё Форт-500, принадлежащие быстродействующему спецназу департамента полиции Атырауской области, три патрона калибра 12 миллиметров, две гранаты ГСЗ ДК-130 СГ, резиновая палка ПР-54, пуленепробиваемые жилеты и каски", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", начато досудебное расследование.