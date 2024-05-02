Школьника забили до смерти в уличном туалете в Жамбылской области

В Жамбылской области в селе Кумжота неизвестные избили школьника до смерти в уличном туалете, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДП Жамбылской области. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый - несовершеннолетний водворен в ИВС.