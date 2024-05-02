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Школьника забили до смерти в уличном туалете в Жамбылской области

Сегодня, 12:25
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Школьника забили до смерти в уличном туалете в Жамбылской области Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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В Жамбылской области в селе Кумжота неизвестные избили школьника до смерти в уличном туалете, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДП Жамбылской области. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый - несовершеннолетний водворен в ИВС.

"В отношении руководства и преподавательского состава школы также проводится расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении.

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