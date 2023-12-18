Школьник из Актобе спас покупательницу в магазине

В Актобе учащийся 11 класса спас человека, передаёт BaigeNews.kz.

Возвращаясь с внутришкольного кружка по волейболу, он зашёл в магазин, расположенный рядом со школой. Он заметил, как 18-летняя девушка стала падать, теряя сознание, и молниеносно среагировал.

"У девушки был приступ эпилепсии. До приезда скорой помощи он оказал первую помощь. Придя в себя, девушка поблагодарила школьника. Мейрбек Нуржанов учится в лингвистической школе-гимназии имени Ахмета Байтурсынова", — рассказали в пресс-службе акимата Актюбинской области.

Ранее в Петропавловске наградили подростка, который задержал одноклассника с топором. Он и еще один учащийся сумели обезоружить и скрутить нападавшего.

Напомним, шокирующий случай произошёл в школе №4 города. Состоящий на психиатрическом учёте девятиклассник принёс на занятия топор и напал на детей в коридоре. В результате происшествия пострадали трое детей.

В Туркестанской области ученик восьмого класса спас тонувшего в арыке двухлетнего ребёнка. Школьник катался на лошади, когда увидел боровшегося за жизнь малыша, бросился за ним в воду, достал и позвал взрослых.