Отважный школьник спас тонущего ребёнка в Туркестанской области

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Школьник спас тонувшего двухлетнего ребёнка в Туркестанской области. Двухлетний малыш покинул двор в селе Жамбыл, упал в арык и начал тонуть, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на своей личной странице в Facebook собщила журналистка и телеведущая Гульмира Абыкай.

"Ученик восьмого класса Нұргелді, который катался на лошади, бросился в воду, достал малыша из грязи и позвал взрослых на помощь", - написала она.

Общими усилиями маленькую жизнь удалось сохранить.