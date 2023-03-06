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скриншот из видео Сегодня, 13:30
186
Сегодня, 13:30
186
Фото: скриншот из видео

Отважный школьник спас тонущего ребёнка в Туркестанской области

Школьник спас тонувшего двухлетнего ребёнка в Туркестанской области. Двухлетний малыш покинул двор в селе Жамбыл, упал в арык и начал тонуть, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на своей личной странице в Facebook собщила журналистка и телеведущая Гульмира Абыкай.

"Ученик восьмого класса Нұргелді, который катался на лошади, бросился в воду, достал малыша из грязи и позвал взрослых на помощь", - написала она.

Общими усилиями маленькую жизнь удалось сохранить.

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#школьник #спасение #Туркестанская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:30
186
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