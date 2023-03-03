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Школьника, обезвредившего одноклассника с топором, наградили в Петропавловске
В Петропавловске наградили подростка, который задержал одноклассника с топором. Он и еще один учащийся сумели обезоружить и скрутить нападавшего. Три недели назад вооруженный школьник ранил троих детей. Мотивы преступления пока не ясны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Благодарственные письма от военно-патриотического движения "Жас сарбаз" получили сегодня подросток и его родители. Это поощрение стало не первым. В самой школе сразу после ЧП тоже наградили обоих ребят, участвовавших в задержании. Тогда им вручили благодарственные письма и сладости. Напомню, все произошло в петропавловской школе №4 13 февраля. Девятиклассник, состоящий на психучете, принес на занятия топор и устроил кровавую расправу прямо в коридоре. Пострадали трое детей. Двое тогда оказались в реанимации. Вчера их выписали из больницы.
Сам Нурислам говорит, что не сразу понял, в чем дело. Но, когда спас ребят, очень обрадовался.
"Мальчик резко остановился и начал сзади бить девочку. Мы сначала думали, что это все шутка, и просто смотрели, но девочка села, начала плакать. Я сразу понял, что что-то не так, и сразу подбежал сзади и начал держать мальчика. Еще после этого подошел Алдиар, из 10-го класса мальчик, он выхватил у него топор. После этого я сразу побежал к медикам, чтобы они оказали первую помощь", - рассказал Нурислам Сандыбай.
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