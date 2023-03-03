Школьника, обезвредившего одноклассника с топором, наградили в Петропавловске

Фото: ktk

В Петропавловске наградили подростка, который задержал одноклассника с топором. Он и еще один учащийся сумели обезоружить и скрутить нападавшего. Три недели назад вооруженный школьник ранил троих детей. Мотивы преступления пока не ясны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Благодарственные письма от военно-патриотического движения "Жас сарбаз" получили сегодня подросток и его родители. Это поощрение стало не первым. В самой школе сразу после ЧП тоже наградили обоих ребят, участвовавших в задержании. Тогда им вручили благодарственные письма и сладости. Напомню, все произошло в петропавловской школе №4 13 февраля. Девятиклассник, состоящий на психучете, принес на занятия топор и устроил кровавую расправу прямо в коридоре. Пострадали трое детей. Двое тогда оказались в реанимации. Вчера их выписали из больницы.

Сам Нурислам говорит, что не сразу понял, в чем дело. Но, когда спас ребят, очень обрадовался.