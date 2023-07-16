Шесть человек вызволили из огненной ловушки полицейские в Акмолинской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Пожар разгорелся в одной из квартир ЖК "Нурай" в городе Косшы Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о пожаре поступило 15 июля в 22:14.

"К этому времени, огонь охватил четвёртый этаж жилого дома и мог перекинуться на соседние помещения. Как сообщили очевидцы, в горящей же квартире оставалась люди, трое из которых дети. У жильцов не было возможности спуститься по лестничному пролету, так как он был полностью охвачен огнем. Полицейские решили эвакуировать людей, оказавшихся в огненной ловушке с помощью каната на третий этаж. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и самих жильцов из пожара были эвакуированы дети трёх, десяти и 11 лет, 18-летняя девушка, 29-летняя женщина и 50-летний мужчина. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет", — сообщили в полиции.

Также на месте происшествия работал пожарный расчет ОЧС. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Астаны, где после осмотра были отпущены домой.

В настоящие время полностью эвакуированы жильцы третьего подъезда. 10 жильцов размещены в гостиницы города.