Шарлапаев возмутился вопросам журналистов о финансовой составляющей сделки "АрселорМиттал Темиртау"
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Глава Минпромышленности Канат Шарлапаев на брифинге по разъяснению сделки по "АрселорМиттал Темиртау" был возмущён многочисленными вопросами журналистов по финансовой составляющей передачи компании, передаёт BaigeNews.kz.
"Я сказал, что после осуществления сделки, я сразу выйду на брифинг и всё вам расскажу. Я думаю, что новый инвестор – это независимые люди. У них есть своя пресс-служба, с которой вы можете тоже всё это обсудить. Вы это обсуждаете с точки зрения транзакций, денег. Просто вдумайтесь. 32 тысячи рабочих, 180-тысячный город Темиртау. Я из-за этого не сплю. Моя задача – не думать, как это предприятие будет жить дальше, с точки зрения того, кто на нём заработает. Моя задача – чтобы 32 тысячи человек вовремя получали зарплату, а в Казахстане была своя собственная сталелитейная промышленность, которая, кстати, не у всех есть", - сказал Шарлапаев.
Министр подчеркнул, что важным является сохранение производства, рабочих мест и обеспечение дальнейшего развития этого предприятия с соблюдением всех требований промышленной и производственно-экологической безопасности.
Отмечено, что государство на этой транзакции не будет иметь определённого дохода, но получит сохранение рабочих мест и всей налоговой базы.
"Где правительство было задействовано по суммам? 286 миллионов долларов за предприятия, в которых работают 32 тысячи человек с объёмом выручки в 2 миллиарда долларов. Что от вас скрыло в данном случае государство? Ничего не скрыло", - сказал министр.
Отметим, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 миллионов долларов.
Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал переименование "АрселорМиттал Темиртау".
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