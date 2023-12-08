Шарлапаев возмутился вопросам журналистов о финансовой составляющей сделки "АрселорМиттал Темиртау"

Глава Минпромышленности Канат Шарлапаев на брифинге по разъяснению сделки по "АрселорМиттал Темиртау" был возмущён многочисленными вопросами журналистов по финансовой составляющей передачи компании, передаёт BaigeNews.kz.

"Я сказал, что после осуществления сделки, я сразу выйду на брифинг и всё вам расскажу. Я думаю, что новый инвестор – это независимые люди. У них есть своя пресс-служба, с которой вы можете тоже всё это обсудить. Вы это обсуждаете с точки зрения транзакций, денег. Просто вдумайтесь. 32 тысячи рабочих, 180-тысячный город Темиртау. Я из-за этого не сплю. Моя задача – не думать, как это предприятие будет жить дальше, с точки зрения того, кто на нём заработает. Моя задача – чтобы 32 тысячи человек вовремя получали зарплату, а в Казахстане была своя собственная сталелитейная промышленность, которая, кстати, не у всех есть", - сказал Шарлапаев.

Министр подчеркнул, что важным является сохранение производства, рабочих мест и обеспечение дальнейшего развития этого предприятия с соблюдением всех требований промышленной и производственно-экологической безопасности.

Отмечено, что государство на этой транзакции не будет иметь определённого дохода, но получит сохранение рабочих мест и всей налоговой базы.

"Где правительство было задействовано по суммам? 286 миллионов долларов за предприятия, в которых работают 32 тысячи человек с объёмом выручки в 2 миллиарда долларов. Что от вас скрыло в данном случае государство? Ничего не скрыло", - сказал министр.

Отметим, Правительство Казахстана и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Сумма сделки составила 286 миллионов долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 миллионов долларов.

Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал переименование "АрселорМиттал Темиртау".