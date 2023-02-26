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instagram/bibisarachess Сегодня, 21:48
147
Сегодня, 21:48
147
Фото: instagram/bibisarachess

Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сегодня, 26 февраля, празднует свое 19-летие, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram шахматная королева принимает поздравления в комментариях.

 
 
 
 
 
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Публикация от Bibisara Asaubayeva (@bibisarachess)

В день рождения Бибисара опубликовала своё фото в мехах и с короной  на голове, а в сторис похвасталась одним из своих подарков  — футболкой аргентинской сборной с её фамилией и номером 10.  Ведь казахстанка — ярая фанатка футбола  и многие ещё помнят, с каким трепетом она следила за финалом чемпионата мира и болела за  Месси.

Таким образом Бибисара Асаубаева в свой день рождения одновременно умудрилась побыть королевой и футболисткой сборной Аргентины . 

Напомним, в своим 19 годам Бибисара Асаубаева дважды становилась чемпионкой мира по блицу.

Недавно, на проходившем в Москве международном турнире "Шахматные звёзды" случилась одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина, который входит в ТОП-сильнейших гроссмейстеров мира.  С этим событием казахстанскую шахматистку лично поздравил Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Бибисара не раз признавалась, что свои победы она посвящает самому любимому человеку — своей маме.

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#Бибисара Асаубаева #шахматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:48
147
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