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Токаев лично поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву
Президент РК Касым-Жомарт Токаев лично поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву, которая в рапиде одержала победу над титулованным российским шахматистом Сергеем Карякиным, передаёт BaigeNews.kz.
"1 февраля 2023 года вместе с @lianahakimofficial были на приёме у главы государства. Касым-Жомарт Токаев лично поздравил с победами и пожелал дальнейших спортивных успехов. Радостно осознавать, что в нашем государстве планируется упор на развитие интеллектуального общества во всех сферах", - написала шахматистка в своём Instagram,
Она отметила, "как самая молодая чемпионка мира по шахматам с большой гордостью буду нести интеллектуальный спорт в люди".
"Каждый гражданин ответственен за свой вклад в будущее страны. Я рада, что мой вклад – это развитие и популяризация интеллектуального общества", - написала Бибисара Асаубаева, поблагодарив президента РК за оказанную честь и доверие.⠀
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