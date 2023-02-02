Фото: Instagram_bibisarachess

Президент РК Касым-Жомарт Токаев лично поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву, которая в рапиде одержала победу над титулованным российским шахматистом Сергеем Карякиным, передаёт BaigeNews.kz.

"1 февраля 2023 года вместе с @lianahakimofficial были на приёме у главы государства. Касым-Жомарт Токаев лично поздравил с победами и пожелал дальнейших спортивных успехов. Радостно осознавать, что в нашем государстве планируется упор на развитие интеллектуального общества во всех сферах", - написала шахматистка в своём Instagram,

Она отметила, "как самая молодая чемпионка мира по шахматам с большой гордостью буду нести интеллектуальный спорт в люди".

"Каждый гражданин ответственен за свой вклад в будущее страны. Я рада, что мой вклад – это развитие и популяризация интеллектуального общества", - написала Бибисара Асаубаева, поблагодарив президента РК за оказанную честь и доверие.⠀