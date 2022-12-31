Бибисара Асаубаева рассказала, кому посвятила победу в чемпионате мира по блицу

Фото: /bibisarachess.kz

18-летняя двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева после второго "золота" чемпионата мира по шахматам на своей странице в Innstagram рассказала о том, как готовилась к соревнованиям, передаёт BaigeNews.kz

"Говорят, второй раз в одну реку не войдёшь. Но то река, а это — чемпионат мира по шахматам. Да еще и в моем родном Казахстане. Ответственность колоссальная: защитить чемпионство и второй раз подряд стать чемпионкой мира по блицу среди женщин. Но я справилась. В этот раз цифра 13 оказалась победной. Именно столько очков я набрала на блице и заняла первое место", — написала Бибисара.

Она также ответил на вопрос, что главное в победе.

"Скажу откровенно: ВСЁ. Начиная от подготовки, психологического настроя, заканчивая поддержкой родных, близких и болельщиков. В этот раз подготовка была, будто перед полётом в Космос. Мама организовала сборы с лучшими тренерами. Я готовилась усиленно каждый день… и заболела. Все дни рапида сильно температурила. Расстроилась. Но мама нашла нужные слова поддержки: "Сара, у тебя все получится в блице!". Так и вышло. Интересная закономерность: как мама говорит, так и происходит", — отметила чемпионка.

Она также рассказала, кому посвятила свою победу.

"Я счастлива, что чемпионат мира по шахматам прошёл в моей родной стране, в Казахстане, и я оставила золото дома! Свою победу я посвящаю своей маме Лиане и своему отцу Муслиму. Это они вложили в меня все силы. А также выражаю огромную благодарность всем, кто верил в меня. Всем казахстанцам, шахматистам, болельщикам, кто все эти дни поддерживал, вселял уверенность, настраивал на победу. Ценю и дорожу вами! Без вашей поддержки было бы тяжело, — написала шахматистка.

Напомним, 18-летняя Бибисара Асаубаева стала победителем чемпионата мира по блицу, прошедшего в Алматы. В заключительном туре казахстанка обыграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли.