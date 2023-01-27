Бибисара Асаубаева победила сильнейшего гроссмейстера Сергея Карякина

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На проходящем в Москве международном турнире "Шахматные звезды" случилось одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Россиянин входит в ТОП-сильнейших гроссмейстеров мира, на данный момент у него 2 739 очков. По словам комментаторов турнира, было видно что Бибисара не зря является чемпионкой мира в блице - ее хладнокровие на секундах и несмотря на великолепную защиту Сергея, казахстанка сумела выиграть.

Стоит отметить, что их игра стала уже стала украшением тура, как по эмоциональной содержательности так и по результативности. Ранее в своих интервью Бибисара не раз подчеркивала что больше всего на этом звёздном турнире она хотела бы сыграть с Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.

В свою очередь, российский гроссмейстер уже заявил что ему не стыдно за единственную проигранную партию.

"Я проиграл ее чемпионке мира, которая играет очень хорошо", - заявил после игры Карякин.

28 января стартуют соревнования в блице.