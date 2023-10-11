Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен укреплять диалог и единство в мире – Балаева

Необходимо и дальше продвигать идеи духовного форума, которые получили большую поддержку в разных странах. Об этом министр культуры и информации РК Аида Балаева заявила, выступая на заседании секретариата съезда в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр отметила важность декларации прошлого Съезда, которая распространена в качестве официального документа 77-ой Генеральной Ассамблеи ООН.

"Она уникальна тем, что в её разработке участвовали сами религиозные деятели. В декларации, состоящей из 35-ти пунктов, содержатся главные месседжи-положения, утверждающие, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен продолжать свою постоянную деятельность во благо мира и диалога между религиями, культурами и цивилизациями", - сказала она.

По словам Балаевой, принятием данной Декларации участники VII Съезда выразили свою приверженность укреплению мира и стабильности, а также призыв к национальным правительствам о помощи лицам, подвергшимся ущемлению и насилию со стороны экстремизма и терроризма.

Глава Минкультуры подчеркнула, что этот документ охватывает фундаментальные вопросы, способные стать ориентиром для правительств, политических лидеров, международных организаций.

"Вчера прошло заседание рабочей группы, на которой состоялся содержательный обмен мнениями в продвижении идей декларации VII съезда. Всеми участниками было отмечено, что прошедший духовный форум получил широкую поддержку со стороны мирового сообщества", - отметила она.

Министр подчеркнула, что важно доносить идеи декларации прошедшего съезда о межнациональном диалоге до мировой общественности, поэтому они широко распространяются в информационном пространстве многих стран.