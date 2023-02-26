Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым

Фото: Instagram/altynbekova_20

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова неожиданно отреагировала на недавний инцидент с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка опубликовала в Instagram Stories сообщение, в котором выразила поддержку Сапиеву.

"Серик — гордость Казахстана, который не раз поднимал наш флаг. Я, конечно, извиняюсь, но с каких пор молодые субординацию не соблюдают? Не важно в октагоне или где. Тренер должен объяснять, кто перед ним стоит", — написала Алтынбекова в соцсети.

Напомним, Серик Сапиев принял участие в командной игре Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) на турнире по смешанным единоборствам Naiza 49 в Алматы. Во время состязаний игрок команды соперника Зелимхан Мусиханов применил против титулованного боксера борцовский прием, что не понравилось Сапиеву. В результате завязалась потасовка, которая затем продолжилась в раздевалке, но в конце концов, стороны уладили конфликт и пожали друг другу руки.