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pixabay.com Сегодня, 10:42
133
Сегодня, 10:42
133
Фото: pixabay.com

Сенаторы обратили внимание правительства на недоступность ипотечных программ

На недоступность ипотечных программ в Казахстане обратил внимание правительства сенатор Даурен Адильбеков. На правительственном часе в Астане он заявил, что несмотря на наличие государственных программ, приобретение собственного жилья для населения остаётся недоступной, передаёт BaigeNews.kz.

"Диапазон процентной ставки варьируется от 3,5-7 процентов годовых в АО "Отбасы банк", до 19 процентов и выше - по коммерческим программам банков второго уровня, на которые приходится более 35 процентов ипотечного портфеля страны. Для сравнения, ипотечные программы Европы предусматривают кредиты для домохозяйств в среднем со ставкой 1,4 процента в США - 3,6 процента, в Австралии - 4,9 процента", — сказал сенатор.

Он сообщил, что даже условия популярной у населения программы "7-20-25" теряют актуальность.

"Основным ограничением "7-20-25" является низкий лимит стоимости жилья и ориентация только на первичный рынок. Приобрести по этой программе объекты на вторичном рынке нельзя, что значительно ограничивает выбор. К слову, в глобальном рейтинге доступности ипотеки Казахстан среди 111 стран мира занимает только 71 место, уступая таким странам как Молдова, Монголия, Албания, Латвия, Эстония и другим", — рассказал Дауарен Абильбеков.

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#ипотека #Сенат Парламента РК #Правительство РК
Артём Волков Журналист
Сегодня, 10:42
133
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