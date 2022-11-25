Сенаторы обратили внимание правительства на недоступность ипотечных программ

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На недоступность ипотечных программ в Казахстане обратил внимание правительства сенатор Даурен Адильбеков. На правительственном часе в Астане он заявил, что несмотря на наличие государственных программ, приобретение собственного жилья для населения остаётся недоступной, передаёт BaigeNews.kz.

"Диапазон процентной ставки варьируется от 3,5-7 процентов годовых в АО "Отбасы банк", до 19 процентов и выше - по коммерческим программам банков второго уровня, на которые приходится более 35 процентов ипотечного портфеля страны. Для сравнения, ипотечные программы Европы предусматривают кредиты для домохозяйств в среднем со ставкой 1,4 процента в США - 3,6 процента, в Австралии - 4,9 процента", — сказал сенатор.

Он сообщил, что даже условия популярной у населения программы "7-20-25" теряют актуальность.