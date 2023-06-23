Семьям пострадавших при взрыве в Шемонаихе окажут помощь — аким ВКО

Фото: ДЧС ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области, где накануне в результате взрыва пострадали четыре человека, прокомментировал происшествие. Глава региона заверил, что семьям пострадавшим окажут помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сейчас на месте работают следователи. Они разбираются в причинах возгорания на заправочной станции газовых баллонов в Шемонаихе.

"Компетентные органы будут разбираться в причинах возгорания. На место ЧП прибыли начальник департамента полиции ВКО и следователи. Также там мой заместитель Дархан Сапанов и аким Шемонаихинского района Григорий Акулов, — сообщил Ермек Кошербаев. — Семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь. Результаты расследования ЧП обязательно сообщим, чтобы не допустить повторения ситуации на аналогичных объектах в регионе".

Напомним, накануне, в результате происшествия четырёх человек с термическими ожогами доставили в Шемонаихинскую районную больницу. Два из них находились в крайне тяжёлом состоянии в отделении реанимации ЦРБ. Ещё двое пострадавших — мужчина и женщина — с ожогами были госпитализированы в хирургическое отделение, их состояние оценивалось как средней степени тяжести.