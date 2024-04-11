Сельхозярмарки вновь откроют в Астане
Сегодня, 16:56
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Сегодня, 16:56Сегодня, 16:56
135Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане вновь откроется городская сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Свои товары на ней представят столичные и региональные производители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
Торговые ряды будут установлены на левобережье по адресу: Сауран, 7.
Приобрести на ярмарке можно будет молочную, бакалейную и мясную продукцию, овощи, фрукты, а также все виды социально-значимых продовольственных товаров – хлебные изделия, крупы, яйца, подсолнечное и сливочное масла, сахар и многое другое.
Ярмарка открыта каждые выходные с 10:00 до 19:00.
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