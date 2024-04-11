Сельхозярмарки вновь откроют в Астане

В Астане вновь откроется городская сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Свои товары на ней представят столичные и региональные производители, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

Торговые ряды будут установлены на левобережье по адресу: Сауран, 7.

Приобрести на ярмарке можно будет молочную, бакалейную и мясную продукцию, овощи, фрукты, а также все виды социально-значимых продовольственных товаров – хлебные изделия, крупы, яйца, подсолнечное и сливочное масла, сахар и многое другое.

Ярмарка открыта каждые выходные с 10:00 до 19:00.