Сборная Казахстана по футзалу выиграла у Нидерландов со счётом 2:0

Завершилась игра между сборными Казахстана и Нидерландов по футзалу, передаёт BaigeNews.kz.

Матч элитного раунда квалификации чемпионата мира по футзалу 2024 года проходил во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Наша сборная одержала победу со счётом 2:0.

Сборная Казахстана выступает в группе "А" вместе с командами Румынии, Азербайджана и Нидерландов. После чётырех туров она лидировала в группе с 12 очками. Сборная Нидерландов с 1 баллом в копилке занимала четвёртое место.

Победа в матче дала казахстанцам возможность выйти напрямую с первого места в финальный турнир чемпионата мира, который пройдёт в Ташкенте с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

Напомним, матч посетил президент Казахстана.