Сборная Казахстана по футболу переезжает из Астаны в связи с ремонтом стадиона "Астана Арена", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отметил, что 17 ноября команда проведёт заключительный матч на родной арене.

"Для меня, как тренера, это действительно особенный стадион. Как ни крути, я к нему привык, и на этом стадионе мы одержали ряд больших побед. Конечно, будет тяжело, но я сказал парням, что мы достойно должны сказать "до свидания" этому стадиону, "до новых встреч"... Это надо сделать красиво, потому что мы не знаем, кто из нас вернётся на этот стадион. Мы не уверены — ни я, ни футболисты, что может за два года произойти. Поэтому мы постараемся достойную точку поставить",- сказал Адиев.

По его словам, сборная по футболу будет дислоцироваться в Алматы.

17 ноября на стадионе "Астана Арена" в Астане состоится матч между сборной Казахстана и Сан-Марино в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года.

О том, в каком состоянии находится в настоящее время стадион "Астана Арена", читайте в следующем материале.