Крыша течёт, стены рушатся: в "Астана Арена" не раскрыли расходы на ремонт

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Две недели назад стартовал чемпионат Казахстана по футболу. За это время прошли три тура Казахстанской Премьер-Лиги. Старт нового сезона вновь обратил внимание болельщиков на состояние главной арены столицы, которая мягко говоря потрепалась и давно потеряла презентабельный вид. Корреспондент BaigeNews.kz решила выяснить, сколько средств выделяется на ремонт стадиона и почему "Астана Арена" до сих пор находится в таком удручающем состоянии.

Кто давно не был на главной арене столицы, показываем, какая картина предстает перед посетителями уже на входе.

Внутри здания протекает крыша.

Вот так выглядит уборная на нижнем этаже.

Отметим, что "Астана – Арена" вмещает в себя до 30 тысяч болельщиков. Ежегодно здесь проводится более двухсот соревнований в год.

Напомним, что первый матч, который прошёл на новом стадионе в 2009 году, открыл Нурсултан Назарбаев. В матче играли "Локомотив" (нынешний клуб "Астана") и молодёжная сборная Казахстана.

Когда-то здесь блистали такие известные футболисты, как Месут Озил, Бастиан Швайнштайнгер, Златан Ибрагимович, Антуан Гризман, Тибо Куртуа, Килиан Мбаппе. Теперь от былого лоска стадиона не осталось и следа: лишь разводы и подтеки на потолках и стенах.

Между сиденьями можно заметить как протекает крыша.

Пожалуй, одним из громких фейлов произошёл здесь в 2015 году. Во время музыкальной премии Муз-ТВ кровля "Астана Арена" начала протекать и заливать зрителей, гостей и артистов. В итоге, в фанзоне образовались лужи, и артисты были вынуждены ходить под зонтами.

Спустя несколько лет состояние кровли чуть не привело к более опасной ситуации. В 2020 году во время тренировок на спортсменов под тяжестью снега обрушилась кровля.

Ещё через два года часть крыши обвалилась во время матча первого тура КПЛ между командами "Астана" и "Шахтёр". ЧП произошло в секторе, где сидели болельщики. К счастью, никто из фанатов не пострадал.

Свои возмущения столичные болельщики оставляют в Instagram страницы клуба. И они остаются без ответа.

Редакция BaigeNews.kz также осталась без ответа на вопрос о расходах на ремонт. Расскажем подробнее.

Третий год стадионом управляет компания ТОО "Mtex management". В её управлении также находятся многофункциональный ледовый дворец "Барыс-Арена" и ледовый дворец "Алау". С 2020 года на стадионе капитальный ремонт не проводился. В ТОО "Mtex management" сообщили, что компания вложила собственные средства на текущий ремонт, однако назвать сумму отказались.

На содержание столичного стадиона выделяются и государственные средства.

В 2020 году было выделено 302 миллиона 969 тысяч тенге. В 2021 году - 481 миллион 770 тысяч тенге. В 2022 году сумма составила 711 миллионов 804 тысяч тенге. Увеличение средств в последние два года связано с повышением цен на дизтопливо и коммунальные услуги, отметили в компании.

К слову, в компании сообщили, что ремонт на стадионе все же планируется, на объекте проведено техническое обследование экспертной компанией.

"Объём необходимых средств будет известен после разработки проектно-сметной документацией. Проверка состояния объекта проведена специализированной компанией ТОО “QRG Standart”. Имеется экспертное заключение. Ответственный государственный орган – ГУ "Управление строительства города Астаны", - ответили в ТОО "Mtex management".

автор фото: Зарина Козова