Сбежавший из больницы в Карагандинской области уголовник пойман

Фото: polisia.kz

Сбежавший из медучреждения опасный уголовник задержан в Карагандинской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Михайловского отдела полиции УП Караганды в гаражном массиве задержали беглеца.

Он доставлен в полицию. Ведется расследование.

Напомним, в ночь на 18 июля в Караганде из медицинского учреждения совершил побег 35-летний осужденный, являющийся уроженцем Западно-Казахстанской области. По данному факту был ориентирован весь личный состав гарнизона Карагандинской области.