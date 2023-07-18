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  • Сбежавший из больницы в Карагандинской области уголовник пойман
polisia.kz Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45
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Фото: polisia.kz

Сбежавший из больницы в Карагандинской области уголовник пойман

Сбежавший из медучреждения опасный уголовник задержан в Карагандинской области, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. 

В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции Михайловского отдела полиции УП Караганды в гаражном массиве задержали беглеца.

Он доставлен в полицию. Ведется расследование. 

Напомним, в ночь на 18 июля в Караганде из медицинского учреждения совершил побег 35-летний осужденный, являющийся уроженцем Западно-Казахстанской области. По данному факту был ориентирован весь личный состав гарнизона Карагандинской области. 

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Сегодня, 11:45
116
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