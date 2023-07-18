Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из медучреждения в Карагандинской области

Фото: polisia.kz

Полицейские распространили приметы беглеца.

Осужденный за тяжкое преступление сбежал из медучреждения в Карагандинской области, передаёт Baigenews.kz.

"Сотрудниками департамента полиции (ДП) Карагандинской области принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию осужденного, совершившего побег из медицинского учреждения в ночь на 18 июля. Ему 35 лет, является уроженцем Западно-Казахстанской области, осужден за совершение тяжкого преступления. По данному факту ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Карагандинской области", - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Полицейские распространили приметы беглеца:

- плотного телосложения, рост 165 сантиметров, волосы темные;

- был одет в футболку белого цвета, кофту черного цвета, брюки спортивные черные, кроссовки черные, спортивную кепку черного цвета.