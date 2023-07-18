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Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из медучреждения в Карагандинской области
Полицейские распространили приметы беглеца.
Осужденный за тяжкое преступление сбежал из медучреждения в Карагандинской области, передаёт Baigenews.kz.
"Сотрудниками департамента полиции (ДП) Карагандинской области принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию осужденного, совершившего побег из медицинского учреждения в ночь на 18 июля. Ему 35 лет, является уроженцем Западно-Казахстанской области, осужден за совершение тяжкого преступления. По данному факту ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Карагандинской области", - рассказали в пресс-службе ДП региона.
Полицейские распространили приметы беглеца:
- плотного телосложения, рост 165 сантиметров, волосы темные;
- был одет в футболку белого цвета, кофту черного цвета, брюки спортивные черные, кроссовки черные, спортивную кепку черного цвета.
"Граждан, заметивших похожего по приметам мужчину, просим сообщить по телефону 102. Полицейские просят жителей области отнестись с пониманием к проводимым оперативным мероприятиям", - говорится в публикации ДП.
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