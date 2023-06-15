Санврачи ожидают ухудшения ситуации с корью в Костанайской области

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В регионе складывается тревожная ситуация по заболеваемости корью, на сегодняшний день здесь зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По одному случаю приходится на Житикаринский район и город Рудный, остальные 16 зафиксированы в Костанае. В областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в 50 процентах случаев заболевшие – не привиты.

"Из 18 человек 9 не привиты, то есть 50 процентов. Они не вакцинированы по той причине, что у двоих не подошел возраст, это дети до года. У одного ребенка был медотвод и шестеро - это отказники от вакцинации. У семерых больных неизвестен прививочный статус. Речь идет о взрослых, у которых нет документального подтверждения вакцинирования. Из числа получивших прививку заболело два человека. То есть в общей сложности 11 случаев приходится на детей, двое из которых до одного года и семеро взрослые", - говорит заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гулим Досумова.

Осложнение эпидситуации отмечается не только Костанайской области, но и по всему Казахстану. А в соседней России корь имеет и вовсе вспышечный характер.

"В разрезе Казахстана по заболеваемости корью лидирует Алматы. В Костанайской области не так много случаев, но ситуация обостряется изо дня в день. Потому что у нас есть не вакцинированная прослойка населения. Лица, которые не прививают своих детей, делают это по личным убеждениям, не религиозным мотивам, как это наблюдается в некоторых регионах республики. При этом они говорят: мы прочитали в интернете, что это вредно, что это приводит к аутизму. Это ошибочное мнение. Когда мы разговариваем с антипрививочниками, грамотного изложения своих аргументов в пользу отказа от вакцинации у них нет", - рассказывает Гулим Досумова.

Санврачи уверяют, что научно обоснованных фактов, которые свидетельствуют о развитии других заболеваний после вакцинации, нет. Вакцина, которую используют для профилактики кори в Казахстане, индийского производства.

"Она используется на протяжении многих десятилетий. Индийской вакциной вакцинируются дети в Европе. Развитые государства, как мы любим говорить, тоже покупают эту вакцину. Она эффективна и безопасна. Прививка не вызывает других заболеваний, она не служит триггером для того, чтобы ребенок заболел аутизмом", - подчеркнула Гулим Досумова.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. К ее симптомам относится повышение температуры тела, кашель, покраснение горла, конъюнктивит и папулезная сыпь. Специфического лечения нет. Корь опасна своими осложнениями. Она часто приводит к значительному снижению зрения, слепоте, пневмонии, энцефалиту. Специфической профилактике подлежат дети по достижению одного года, с повторной ревакцинацией в 6 лет.