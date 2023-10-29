Сантехника убило током в Актау: виновнику грозит до пяти лет

Полиция Актау расследует дело о гибели 29-летнего мужчины от удара током, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Несчастный случай произошёл вечером в субботу в одном из домов 17 микрорайона. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Сантехник умер от удара током. Назначена экспертиза.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновному может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", — прокомментировали в департаменте полиции области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у погибшего осталось четверо детей.