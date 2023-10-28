Сантехника убило током в Актау
Вчера, 22:47
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Вчера, 22:47Вчера, 22:47
197Фото: lada.kz
Несчастный случай произошел с сантехником в Актау. Как утверждают жители жилого комплекса "Caspiy Towers", сантехник скончался в результате удара током, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По словам жильцов дома, сотрудник коммунальной компании "Каспий Тауэрс Сервис" проводил работы в подтопленном подвале 28 октября около 17:00. В какой-то момент он получил удар током.
Как рассказал на месте сотрудник охраны жилого комплекса, пострадавший умер до приезда медиков. Скорая констатировала смерть.
У скончавшегося сантехника осталось четверо детей.
Факт гибели работника коммунальной службы подтвердили в департаменте полиции региона. На месте работает следственно-оперативная группа.
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