29 октября 2023 года – День общенационального траура в Республике Казахстан
  • 29 Октября, 00:08
  • BAIGENEWS
Стали известны имена первых погибших на шахте имени Костенко
Трагедия на шахте: Токаев подписал распоряжение об общенациональном трауре
Метель и гололёд: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны
Шансов очень мало: глава МЧС об оставшихся под землёй горняках
Число погибших на шахте имени Костенко достигло 33
Какую помощь получат семьи погибших на шахте имени Костенко
Шахты "АрселорМиттал Темиртау" приостановили работы
Президент Казахстана встретился с родными погибших горняков
Взрыв прогремел на шахте в Караганде
Производство на Кашагане могут остановить с 1 ноября
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Сантехника убило током в Актау

Вчера, 22:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
lada.kz Вчера, 22:47
Вчера, 22:47
197
Фото: lada.kz

Несчастный случай произошел с сантехником в Актау. Как утверждают жители жилого комплекса "Caspiy Towers", сантехник скончался в результате удара током, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам жильцов дома, сотрудник коммунальной компании "Каспий Тауэрс Сервис" проводил работы в подтопленном подвале 28 октября около 17:00. В какой-то момент он получил удар током.

Как рассказал на месте сотрудник охраны жилого комплекса, пострадавший умер до приезда медиков. Скорая констатировала смерть.

У скончавшегося сантехника осталось четверо детей.

Факт гибели работника коммунальной службы подтвердили в департаменте полиции региона. На месте работает следственно-оперативная группа.

Самое читаемое

Наверх