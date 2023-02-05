Самый большой аквапарк в Центральной Азии построят в Таразе

Фото: invest.gov.kz

На озере Зеркебулак в Таразе начали строить дну из крупнейших в стране культурно-оздоровительную зону семейного отдыха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Kazakh Invest.

По словам регионального директора компании Арнольда Геринга, эта зона отдыха кроме водоёма включает в себя крупнейший аквапарк в Центральной Азии, аллею, пятизвездочную гостиницу, SPA-центр и прочие объекты сферы обслуживания, функционирующие как единый комплекс по типу развлекательного центра.

"В строительстве комплекса задействовано большое количество строительной техники и создано 40 новых рабочих мест. Во время эксплуатации Аквапарка планируется создание более 20 новых рабочих мест. Стоимость первого этапа проекта составляет 1,2 миллиарда тенге. Планируется установка 14 видов аттракционов и системы генерации волнового бассейна аквапарка турецкого производства, шесть видов оборудования системы циркуляции воды в водных аттракционах аквапарка, а также оборудования для подключения волнового, детского и приводнительных бассейнов для водных горок", — говорится в сообщении.

Инвесторы отмечают, что особое внимание будет уделено системе очистки воды. Приобретаемые аттракционы имеют международные стандарты и соответствуют необходимым требованиям.

Как утверждают авторы проекта, строительство новой зоны отдыха позволит улучшить экономический и туристический потенциал города и области в целом, а также будет способствовать созданию привлекательного образа Тараза.

Фото: invest.gov.kz