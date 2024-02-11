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Самопроизвольный сход лавины произошёл в Восточном Казахстане

Сегодня, 12:58
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
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Фото: МЧС РК

В районе Самар Восточно-Казахстанской области,  на 132 км автодороги областного значения "Усть-Каменогорск —  село Таргын - Самарское" произошёл самопроизвольный сход лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Общий объём лавины насчитывает 1300 кубических метров. 

"Жертв и разрушений нет. Ведётся расчистка дороги ТОО "Облшыгысжол" в количестве 2 человека и 2 единиц техники", — сообщили в МЧС РК.

На месте находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Выставлены посты.

Ранее в Енбекшиказахском районе Алматинской области лавина перекрыл дорогу областного значения.

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