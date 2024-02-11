Самопроизвольный сход лавины произошёл в Восточном Казахстане
Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12:58Сегодня, 12:58
139Фото: МЧС РК
В районе Самар Восточно-Казахстанской области, на 132 км автодороги областного значения "Усть-Каменогорск — село Таргын - Самарское" произошёл самопроизвольный сход лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Общий объём лавины насчитывает 1300 кубических метров.
"Жертв и разрушений нет. Ведётся расчистка дороги ТОО "Облшыгысжол" в количестве 2 человека и 2 единиц техники", — сообщили в МЧС РК.
На месте находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Выставлены посты.
Ранее в Енбекшиказахском районе Алматинской области лавина перекрыл дорогу областного значения.
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