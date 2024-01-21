Самолёт упал в Афганистане: четыре человека выжили

Официальный Telegram-канал Росавиации сообщил о четырёх выживших в крушении самолёта Falcon 10 в Афганистане. Судьба ещё двоих человек неизвестна, передаёт BaigeNews.kz.

"По информации от российского посольства в Афганистане, местная наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10. Из шести человек, находившихся на борту самолёта, предварительно: четыре живы (у них различные травмы); судьба двоих человек уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, частный самолёт, летевший в Москву, потерпел крушение в горах Афганистана. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Самолёт вылетел из аэропорта Утопао в Таиланде.

На борту находились два пассажира — известный в Волгодонске бизнесмен Анатолий Евсюков и его супруга. Семейная пара отдыхала в Таиланде, но женщина заболела. Было принято решение о её транспортировке и подключению к ИВЛ.

20 января в 19:05 по местному времени экипаж самолёта незадолго до входа в воздушное пространство Таджикистана доложил о заканчивающемся запасе топлива и о том, что принято решение о посадке на аэродроме Куляб. После экипаж сообщил об отказе одного двигателя, а затем об отказе другого.

Самолёт пропал с радаров около 19:30 по местному времени. Falcon 10 потерпел крушение у горы Топхане в районе Зебак. Всего на борту находились шесть человек: два пассажира и четыре члена экипажа.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.