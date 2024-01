Летевший в Москву самолёт разбился в Афганистане

На северо-востоке Афганистана разбился самолёт, направлявшийся в Москву. Трагедия произошла в ночь на 21 января, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщило агентство Aamaj News в социальной сети Х, воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан. Предварительная причина крушения — техническая неисправность: отказали два двигателя.

An Indian passenger plane crashes in Afghanistan



An Indian plane has crashed into a mountain in Zebak district, Badakhshan Province.



The head of information and culture of the Taliban in Badakhshan province confirmed this incident. #aamajnews pic.twitter.com/imj4UaUqjT