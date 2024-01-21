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Летевший в Москву самолёт разбился в Афганистане

Сегодня, 14:15
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
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Фото: pixabay.com

На северо-востоке Афганистана разбился самолёт, направлявшийся в Москву. Трагедия произошла в ночь на 21 января, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщило агентство Aamaj News в социальной сети Х, воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан. Предварительная причина крушения — техническая неисправность: отказали два двигателя. 

Представители движения "Талибан" заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента.

По информации ТАСС, Росавиация сообщила, что вечером 20 января самолет Falcon 10, находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы Таджикистана, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. По предварительным данным, на борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира. Министерство гражданской авиации Индии при этом сообщило, что самолет был зарегистрирован в Марокко.

 

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