Летевший в Москву самолёт разбился в Афганистане

На северо-востоке Афганистана разбился самолёт, направлявшийся в Москву. Трагедия произошла в ночь на 21 января, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщило агентство Aamaj News в социальной сети Х, воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан. Предварительная причина крушения — техническая неисправность: отказали два двигателя.

An Indian passenger plane crashes in Afghanistan



An Indian plane has crashed into a mountain in Zebak district, Badakhshan Province.



The head of information and culture of the Taliban in Badakhshan province confirmed this incident. #aamajnews pic.twitter.com/imj4UaUqjT — Aamaj News English (@aamajnews_EN) January 21, 2024

Представители движения "Талибан" заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств инцидента.

По информации ТАСС, Росавиация сообщила, что вечером 20 января самолет Falcon 10, находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы Таджикистана, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. По предварительным данным, на борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира. Министерство гражданской авиации Индии при этом сообщило, что самолет был зарегистрирован в Марокко.