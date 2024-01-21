На борту была лежачая пациентка: что известно о пассажирах упавшего в Афганистане самолёта

Российские СМИ сообщают подробности крушения частного самолёта Falcon 10, летевшего из Индии в Москву, и пропавшего с радаров в Афганистане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя, самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.

"На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, оплативший выполнение рейса", — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал SHOT опубликовал полный список людей, которые были на разбившемся самолёте Falcon 10. Всего на борту воздушного судна было шесть человек.

Пассажиры:

Анна Евсюкова, 64 года;

Анатолий Евсюков, 65 лет.

Экипаж:

Дмитрий Беляков, 41 год;

Аркадий Грачёв, 42 года;

Игорь Сывороткин, 26 лет;

Павел Попов, 44 года.

По данным SHOT, супруги Евсюковы отдыхали в Таиланде с середины декабря, где Анна заболела и лечилась в больнице в Паттайе. Было принято решение подключить женщину к ИВЛ и госпитализировать её в Россию. Самолёт был заказан для транспортировки.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Также известно, что экипаж самолёта за 25 минут до пропажи с радаров сообщил о заканчивающемся запасе топлива и о решении совершить посадку на аэродроме Таджикистана.

Напомним, частный самолёт, летевший в Москву, потерпел крушение в горах Афганистана. Причина трагедии — отказ двух двигателей, техническая неисправность.

Между тем, в Сети появилось видео, предположительно с места крушения в Афганистане.