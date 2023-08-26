  • 26 Августа, 09:44
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Самая сексуальная боксёрша Казахстана защитила пояс чемпионки мира

Сегодня, 08:52
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instagram.com/angelina_lukas1997 Сегодня, 08:52
Сегодня, 08:52
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Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Одна из самых красивых казахстанских спортсменок  —  Ангелина Лукас ярко выступила на вечере бокса в турецком Стамбуле. Она встретилась на ринге с представительницей Танзании Стумаи Муки, передаёт BaigeNews.kz.

Бой, рассчитанный на восемь раундов, прошёл в легчайшем весе. На кону был титул чемпионки мира по версии UBO, который принадлежал Лукас. Во время поединка африканка успела побывать в нокдауне,  бой завершился победой казахстанки единогласным решением судей.

Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

"Сегодня я одержала пятую победу на профессиональном ринге и в 10 раундовом бою защитила звание чемпиона мира.Вчера на взвешивание я вышла в образе Барби. И моя соперница, конечно же, недооценила меня",  — написала Ангелина Лукас в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

Спортсменка поблагодарила казахстанцев за поддержку.

"Наш Казахстанский народ поддерживали меня и знали, что я чемпионка и перевоплощусь в ринге в настоящего воина. Я чувствовала любовь всех казахстанцев.Во втором раунде я ошеломила соперницу и отправила на настил ринга. Но она встала и бой продолжился всю дистанцию. Из 10 раундов я выиграла все 10 раундов. Мы казахи лучшие в мире бокса! В данный момент я единственная чемпионка мира в проффесиональном боксе, и единственная женщина боксёр, которая защитила титул чемпионки мира спустя 8 месяцев.Я всегда буду гордо нести флаг любимой Родины. И стану абсолютной чемпионкой мира",  — заявила Лукас.

Однако девушка призналась, что победа всё-таки далась ей нелегко, потому как оппонентка "работала очень грязно".

"Скажу честно было сложно, у моей оппонентки 48 боев в профессионалах она была чемпионом мира и чемпионкой по версии WBC Silver, это огромнейший опыт, у меня 4 профессиональный бой, но вы знаете, что я из Тараза, и у меня огромный опыт в любителях и львинное сердце. Я дралась за честь нашей страны, за свою семью, за своего тренера и за всех кто поддерживал меня в этом пути! Было тяжело, и я очень рисковала, оппонентка работала очень грязно: била по затылку, делала грязные приёмы, но я не обращала на это внимание! Я знаю, что казахстанский бокс — лучший в мире. Моя оппонентка боксировала со всем миром, но она никогда не боксировала с казашкой и поэтому мы победили", — считает Ангелина.

 
 
 
 
 
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Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

Это пятая победа Ангелины Лукас в профессиональной карьере, а у Стумаи Муки — четвёртое поражение. Таким образом казахстанка, которую фанаты называют самой сексуальной боксёршей страны, успешно защитила свой чемпионский пояс. 

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