Ангелина Лукас подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас, которую поклонники называют самой сексуальной боксёршей Казахстана, опубликовала эпичное видео в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах видно, как спорсменка подымает флаг своей страны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Прилетела в Баку на концерт Imagine Dragons — американская поп-рок-группа, образованная в 2008 году в городе Лас-Вегас, США. Стали известны после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года. Обладатели премии "Грэмми" за лучшую запись года. Люди из разных стран мира прилетели на этот концерт. Зрителей было около 70 тысяч человек. У меня появилась возможность на таком крупном стадионе поднять флаг Казахстана. Только наш флаг реял", — написала Ангелина Лукас.
Напомним, недавно одна из самых красивых казахстанских спортсменок ярко выступила на вечере бокса в турецком Стамбуле. Одержав победу над представительницей Танзании Стумаи Муки, Ангелина успешно защитила свой чемпионский пояс.