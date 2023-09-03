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Ангелина Лукас подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе

Сегодня, 14:45
АВТОР
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кадр из видео instagram.com/angelina_lukas1997 Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: кадр из видео instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас, которую поклонники называют самой сексуальной боксёршей Казахстана, опубликовала эпичное видео в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как спорсменка подымает флаг своей страны.

 
 
 
 
 
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Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

"Прилетела в Баку на концерт Imagine Dragons — американская поп-рок-группа, образованная в 2008 году в городе Лас-Вегас, США. Стали известны после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года. Обладатели премии "Грэмми" за лучшую запись года. Люди из разных стран мира прилетели на этот концерт. Зрителей было около 70 тысяч человек. У меня появилась возможность на таком крупном стадионе поднять флаг Казахстана. Только наш флаг реял", — написала Ангелина Лукас.

Напомним, недавно одна из самых красивых казахстанских спортсменок  ярко выступила на вечере бокса в турецком Стамбуле. Одержав победу над представительницей Танзании Стумаи Муки, Ангелина успешно защитила свой чемпионский пояс. 

 

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