Ангелина Лукас подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас, которую поклонники называют самой сексуальной боксёршей Казахстана, опубликовала эпичное видео в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как спорсменка подымает флаг своей страны.

"Прилетела в Баку на концерт Imagine Dragons — американская поп-рок-группа, образованная в 2008 году в городе Лас-Вегас, США. Стали известны после выпуска дебютного студийного альбома Night Visions в сентябре 2012 года. Обладатели премии "Грэмми" за лучшую запись года. Люди из разных стран мира прилетели на этот концерт. Зрителей было около 70 тысяч человек. У меня появилась возможность на таком крупном стадионе поднять флаг Казахстана. Только наш флаг реял", — написала Ангелина Лукас.