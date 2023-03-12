"Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Популярная в соцсетях казахстанская боксёрша Ангелина Лукас приняла участие в челлендже в поддержку государственного языка, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсменка записала видео в национальном костюме с баурсаками и опубликовала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

"Я каждый раз слышу слова поддержки, когда я выхожу на ринг, и большая часть из них звучит на казахском языке: "Алға, Ангелина", "Жарайсын, батыр қыз, батыл". И это поддержка народа, красивое звучание казахского языка помогает мне идти вперед. Қолдау білдіргендеріңізге үлкен рақмет. Елімізде бірлік болсын. Әрқашанда тілімізді құрметтеп жүрейік. Я считаю себя казашкой и очень стремлюсь выучить казахский язык. Я очень люблю свой родной Казахстан. Учите казахский", — посоветовала Лукас.

Также в соцсетях девушка рассказала, что отмечает свой День рождения, поблагодарив подписчиков за поддержку.

"Сейчас я смотрю на себя в зеркало и вспоминаю свой жизненный путь, нелёгкий и очень непростой, где со стороны недоброжелателей было очень много негатива и злости. Но также в этом зеркале я вижу свое отражение и отражение своих любимых подписчиков, своих любимых родных и близких, тех людей, которые в тяжелый момент, трудную минуту меня поддержали, дали мне напутствия и сказали: "Иди, мы тебе поможем, мы тебя поддержим, мы будем твоими спонсорами, мы будем твоими ангелами-хранителями, мы будем всегда с тобой рядом". И когда ты слышишь такие слова, хочется жить дальше с уверенностью в том, что тебя, то есть меня, Ангелину, будут окружать только хорошие, добрые, позитивные люди", — делится спортсменка.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Напомним, под конец 2022 года казахстанская боксёрша Ангелина Лукас одержала сенсационную победу, завоевав чемпионский пояс во втором наилегчайшем весе по версии UBO.

Ранее Ангелина рассказывала корреспонденту BaigeNews.kz о своей жизни, карьере и отношении к заслуженной популярности.

Девушка призналась, что родом из Тараза, боксом занимается с 13 лет. В этот вид спорта девушку привела бабушка. Тогда юной боксёрше приходилось каждое утро вставать 5:30 утра, чтобы не опоздать на тренировки.

Ангелина по праву считается одной из самых красивых и популярных спортсменок в социальных сетях. Она также славится своими мотивирующими видео.

А недавно ей даже пришлось отвечать на предложение подписчиков пойти в депутаты. Девушка призналась, что по образованию она дипломат, окончила вуз по специальности "международные отношения" и отлично говорит по-английски, однако уходить в политику не собирается.