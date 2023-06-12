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  • С небывалыми лесными пожарами в Канаде едут бороться спасатели из нескольких стран
pixabay.com Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31
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Фото: pixabay.com

С небывалыми лесными пожарами в Канаде едут бороться спасатели из нескольких стран

Тысячи людей эвакуируются из-за сильных пожаров в Канаде. Тушить леса едут спасатели из разных стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EuroNews.

Канада борется с неконтролируемыми пожарами. Возникают всё новые очаги возгорания. Власти предупредили, что такая ситуация может продолжаться всё лето.

С начала года сожжены почти 46 тысяч квадратных километров территории, что намного выше предыдущих средних показателей. 

Франция, Португалия и Испания направили в Канаду более 280 пожарных. В Квебеке третьи сутки работают французские пожарные и спасатели. 

За последние несколько недель США направили в Канаду сотни пожарных и заявили, что в ближайшее время будет оказана дополнительная помощь.

Поддержка пришла также из Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии.

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Сегодня, 17:31
119
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