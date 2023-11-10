С начала года в Казахстан прибыло более 19 тысяч человек

В январе-сентябре 2023 года в страну прибыло 19 тысяч 136 человек. Выехало из Казахстана 12 тысяч 732 человека. Сальдо миграции составило 6404 человека, передает BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 74%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 37,4%.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 88%, доля выбывших в эти страны 78,1%.

По национальному составу в Казахстан в основном прибывают казахи (48%) и русские (21%). Выбывают в основном русские (67%), немцы (9%) и украинцы (7%).

Численность внутренних мигрантов увеличилась на 26%. Из всех регионов страны, только в трех городах сложилось положительное сальдо миграции: в Астане (35 тысяч 755 человек), Алматы (28 тысяч 136 человек) и Шымкент (1 тысяча 394 человека).

Чаще выезжают из Туркестанской (15 тысяч 875 человек), Жамбылской (9 тысяч 900 человек) и области Жетісу (6 тысяч 548 человек).