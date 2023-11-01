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С крупной партией наркотиков задержан житель Жамбылской области

1 Ноября, 15:18
АВТОР
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Polisia.kz 1 Ноября, 15:18
1 Ноября, 15:18
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Фото: Polisia.kz

В Жамбылской области задержан мужчина по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские в предпесковой зоне Шуского района задержали 31-летнего местного жителя. Они обыскали его и в кармане куртки нашли  полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.

Затем стражи порядка иследовали местность и обнаружили несколько куч свежескошенной растительной массы и серп, который, как выяснилось чуть позже, подозреваемый купил в этот день на местном рынке.

Согласно результатам экспертизы, обнаруженные вещества - 66 килограммов 400 граммов невысушенной марихуаны и 1,6 грамма гашиша.

Мужчина планировал отправить всё это в Алматинскую область и, чтобы не вызвать подозрений и незаметно добраться до места назначения, он попросил у родственника коня.

"Задержанный дал признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК “Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере”. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет", – сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.

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