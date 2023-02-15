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BaigeNews.kz Сегодня, 10:03
203
Сегодня, 10:03
203
Фото: BaigeNews.kz

С какими проблемами сталкиваются кандидаты в депутаты, рассказали в штабе "За честные выборы"

Штаб "За честные выборы" провёл уже 25 встреч с избирателями. Юристы поставили перед собой задачу разъяснить кандидатам и избирателям их права, а также основные правила предстоящих выборов в мажилис парламента и маслихаты, передает BaigeNews.kz.

Председатель Республиканской коллегии юридических консультантов Серик Акылбай на брифинге в минувший вторник рассказал, что сейчас организация занимается разъяснением некоторых моментов, связанных с недовольством кандидатов в депутаты. О них представители штаба узнают из средств массовой информации. 

"Есть межпартийные уже какие-то споры. Всё это нам кажется чуждым для нормальных выборов. В частности, возникают вопросы по требованию десяти лет постоянного проживания в Казахстане. Есть случаи, когда несколько человек обратились в суд и избирательные комиссии продолжили принимать их документы. В чём тут дело? Как вы знаете, у нас до недавнего времени была прописка, а в настоящее время не прописка, а регистрация по месту жительства. Многие наши граждане забывают зарегистрироваться, когда переезжают из одной местности в другую, и получается, что они не делают регистрацию, а значит официально там не живут, но баллотируются именно оттуда. Хотя не зарегистрированы. В этом случае возникает коллизия, так как в целом они являются гражданами Казахстана и прожили на его территории более десяти лет. Имеют подходящий возраст - 25 лет или выше. Соответствуют начальным данным. Они подают документы в окружную избирательную комиссию, она в свою очередь запрашивает данные у миграционной полиции в отношении этого гражданина - где он зарегистрирован, сколько здесь живёт лет", - рассказал он. 

Спикер добавил, что сама комиссия не имеет право проверять эту информацию. В случае возникновения таких спорных ситуаций сами представители ЦИКа советуют кандидатам обратиться в суд, чтобы этот орган подтвердил соответствие кандидата.

"И в суде выяснилось, что несколько граждан, которые восстановились, они действительно соответствует критериям для выборов. Мне известны три таких случая. Но есть и те, которые не обращались потом в суд. Это определённый демократический процесс. Здесь давать оценку, говорить "что вот, их хотели убрать", а такие суждения есть в интернете, это не так. Это простой процесс. Сама окружная комиссия просит обратиться в суд, чтобы всё проверить. И они продолжают регистрацию кандидата, если всё нормально, - добавил юрист. 

Он добавил, что и депутатам, и партии ни в коем случае нельзя переходить на личности, так как еще не пришло время для полемики.

"В настоящее время только началась и завершается регистрация кандидатов. В этот период ни в коем случае нельзя критиковать друг друга. Вообще это больше относится к культуре человека и правовой культуре в частности. Потому что нужно действовать только в рамках закона. Тогда будет нормальный избирательный процесс. Наша задача как раз-таки просветить не только наших кандидатов, партии, но и население. Мы не призываем голосовать в отношении кого-то и в чью-то пользу", - отметил Акылбай. 

Руководитель штаба также добавил, что они подготовили специальные методички, которые помогут и избирателям, и кандидатам разобраться в правилах и законах о выборах.

"Например, 100 вопросов разработали с ответами. То есть они будут встречаться с населением. Если же к ним будут обращаться избиратели, либо сами кандидаты, они сами могут ответить им на вопросы, только в поле просвещения законодательного. Полагаем, что это в какой-то мере сделает наши выборы честными и просвещёнными", - сообщил он. 

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#депутат #выборы 2023 #маслихат #Мажилис
Артём Волков Журналист
Сегодня, 10:03
203
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