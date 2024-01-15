Рысь забралась на территорию детского сада и напугала сотрудников

Рысь, забравшаяся на территорию детсада в Череповце, напугала сотрудников. Словить дикую кошку помогли охотоведы, передаёт BaigeNews.kz.

"Рысь сегодня пришла в детский сад №119. Сотрудники дошкольного учреждения вовремя заметили лесную гостью. Работники поняли, что это действительно рысь, а не отъевшийся кот, и вызвали охотоведов. Периметр сада был оцеплен, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями. Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего её вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает", - сообщил мэр города Вадим Германов.