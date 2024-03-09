Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем с ЖКТ

Казахстанка Елена Рыбакина, занимающая 4-е место в рейтинге WTA, не сможет защитить титул на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Теннисистка снялась с соревнований из-за проблем с желудочно-кишечным трактом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

"С большой грустью я должна сообщить, что не смогу участвовать в турнире в Индиан-Уэллсе в этом году из-за проблем со здоровьем. Близкие мне люди знают, как много для меня значит этот турнир и как сильно мне хотелось вернуться и защитить свой титул. Я хотела бы поблагодарить всех болельщиков, которые пришли поддержать меня, и мне жаль, что у них не будет возможности увидеть мою игру в этом году. Теперь я отдохну и восстановлюсь, чтобы снова выйти на корт и играть", — прокомментировала своё решение Елена Рыбакина.

Она должна была стартовать со второго круга турнира, где соперницей была аргентинская теннисистка Надя Подороска. Казахстанку заменит американка Кайла Дэй, которая проиграла россиянке Эрике Андреевой в финале квалификации.

В рейтинге WTA Рыбакина потеряет 1000 очков, но, скорее всего, останется 4-й ракеткой мира.