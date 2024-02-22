Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае
Сегодня, 18:05
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Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
142Фото: ktf.kz
Казахстанка Елена Рыбакина снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае из-за болезни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
22 февраля Елена должна была сыграть с 26-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини в матче 1/4 финала турнира, однако встреча не состоится.
"Причина - заболевание желудочно-кишечного тракта у Елены. Теперь в ближайших планах у первой ракетки Казахстана сыграть на двух "тысячниках" - сначала в Индиан-Уэллсе (6-17 марта), а затем в Майами (19-31 марта)", - сообщили в федерации.
В этом сезоне Рыбакина завоевала титулы на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также уступила в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия) и в финале WTA-1000 в Дохе (Катар).
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