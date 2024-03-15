Елену Рыбакину вывели из состава сборной Казахстана

Сборная Казахстана по теннису 12-13 апреля сыграет на выезде квалификационный матч "Кубка Билли Джин Кинг" против Японии, передает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал для матча следующих игроков: Юлия Путинцева, Зарина Диас, Анна Данилина, Жибек Куламбаева и Аружан Сагандыкова.

Противостояние пройдёт на хардовом корте арены Ariake Coliseum. Отборочные матчи "Кубка Билли Джин Кинг" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

В Токио не выступит лидер команды Елена Рыбакина. В этом году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Тренерский штаб сборной решил, что Елена пропустит матч против японок, чтобы не нарушить целенаправленную подготовку к главным стартам четырехлетия, к которым Рыбакина должна подойти здоровой и в оптимальной форме. Для Елены в этом году приоритетным является выступление на Олимпийских играх.