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Лента новостей

sports.kz Сегодня, 08:17
54
Сегодня, 08:17
54
Фото: sports.kz

Рыбакина узнала свою первую соперницу в новом году

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет со 2 по 8 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге чемпионка "Уимблдона" из Казахстана Елена Рыбакина поборется с Даниэль Коллинс (5), Елена Остапенко (7) — с Каролиной Плишковой. 

Дарья Касаткина (3) сыграет с квалифаером, Вероника Кудерметова (4) — с Амандой Анисимовой. 

Екатерина Александрова (8) встретится с Маркетой Вондроушовой, Людмила Самсонова — с Чжан Шуай. 

Онс Жабер (1) и Арина Соболенко (2) начнут со второго раунда.

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#спорт #теннис #Елена Рыбакина
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:17
54
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