Рыбакина узнала свою первую соперницу в новом году

Фото: sports.kz

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет со 2 по 8 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге чемпионка "Уимблдона" из Казахстана Елена Рыбакина поборется с Даниэль Коллинс (5), Елена Остапенко (7) — с Каролиной Плишковой.

Дарья Касаткина (3) сыграет с квалифаером, Вероника Кудерметова (4) — с Амандой Анисимовой.

Екатерина Александрова (8) встретится с Маркетой Вондроушовой, Людмила Самсонова — с Чжан Шуай.

Онс Жабер (1) и Арина Соболенко (2) начнут со второго раунда.