Рыбакина прокомментировала свою победу над экс-первой ракеткой мира

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина подвела итог своего матча во втором раунде турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), в котором она прошла белоруску Викторию Азаренко (27-й номер мирового рейтинга), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом сете Рыбакина уступила экс-первой ракетке мира со счетом 4:6, затем смогла отыграться во втором — 6:2. После второй партии Азаренко не смогла продолжить матч из-за травмы.

"Всегда нелегко играть первые матчи, особенно, против таких хороших оппоненток. Я рада, что в итоге смогла найти свою игру во втором сете и выиграть. Конечно, я не ожидала, что соперница снимется. Но я довольна, что по крайней мере начала лучше играть во втором сете. В Дохе я намного быстрее адаптировалась к условиям, чем здесь (в Дубае - прим.ред.). Сегодня я испытывала небольшие трудности. Посмотрим, что будет завтра. Разумеется, это нелегко. Это последний турнир перед небольшим перерывом, поэтому я стараюсь делать все возможное и подталкивать себя", — сказала Рыбакина в интервью после матча.

За выход в четвертьфинал Елена Рыбакина поборется с полькой Магдаленой Френх, занимающей 53-ю позицию в рейтинге WTA.

Напомним, Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в ОАЭ после того, как Виктория Азаренко отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги.