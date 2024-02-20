Соперница отказалась продолжать матч против Елены Рыбакиной в ОАЭ

Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Её соперница Виктория Азаренко (27-я в рейтинге WTA) из Беларуси по ходу встречи отказалась от продолжения борьбы c казахстанкой. Игра в итоге завершилась со счетом 4:6, 6:2. Перед стартом третьего сета Азаренко снялась с матча из-за травмы ноги.

В следующей стадии соревнований Рыбакина встретится с представительницей Польши Магдаленой Френх, занимающей 53-е место в рейтинге WTA.