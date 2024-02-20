Соперница отказалась продолжать матч против Елены Рыбакиной в ОАЭ
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
162Фото: ktf.kz
Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Её соперница Виктория Азаренко (27-я в рейтинге WTA) из Беларуси по ходу встречи отказалась от продолжения борьбы c казахстанкой. Игра в итоге завершилась со счетом 4:6, 6:2. Перед стартом третьего сета Азаренко снялась с матча из-за травмы ноги.
В следующей стадии соревнований Рыбакина встретится с представительницей Польши Магдаленой Френх, занимающей 53-е место в рейтинге WTA.
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