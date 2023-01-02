Рыбакина одержала первую в этом году победу в Австралии

Фото: instagram/lenarybakina

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина начала сезон 2023 года с победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Рыбакина одолела 14-ю ракетку мира Даниэль Коллинз на турнире WTA 500 в австралийской Аделаиде.

Причем казахстанская теннисистка за два часа 21 минуту одержала волевую победу со счётом 5:7, 6:2, 6:3.

Следующей соперницей Рыбакиной будет украинка Марта Костюк, которая в первом круге прошла австралийку Джейми Форлис со счётом 6:1, 3:6, 6:4. Костюк вышла в основную сетку турнира через квалификацию.