Руководству "Оператор РОП" и бывшему вице-министру экологии вынесли приговор в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении руководителей ТОО "Оператор РОП", передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что трое руководителей РОП поочерёдно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК), неоднократно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

"Хищение совершено путём необоснованных оплат услуг аффилированной кампании по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по завышенной стоимости. Общая сумма причинённого ущерба - 26,8 миллиарда тенге", - сообщили в суде.

Там уточнили, что вице-министр экологии, злоупотребляя полномочиями, подписал незаконный приказ, которым ввёл расширенные обязательства производителей и импортёров кабельно-проводниковой продукции. В результате наступили тяжкие последствия в виде ущерба более 325 миллионов тенге.

"В этот же период руководители ТОО "Оператор РОП" при пособничестве экс-вице-министра покушались похитить 180 миллиардов тенге, находящиеся на счету ТОО. Хищение осуждённые планировали совершить при строительстве аффилированной компанией шести мусоросжигающих заводов на территории Казахстана. Финансирование строительства осуждённые необоснованно включили в мероприятия по реализации Инвестиционной политики на 2022 год", - сказано в сообщении.

Также руководитель ТОО гражданин К. и учредитель М. (в розыске), используя управленческие функции в коммерческой организации, злоупотребляя полномочиями, под видом получения дивидендов, совершили хищение бюджетных средств в размере 920 миллионов тенге.

Вина осуждённых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз, специалистов и аудиторскими отчётами, которыми установлен размер причинённого ущерба в 28,2 миллиарда тенге.

Приговором суда К. (директор ТОО в период c 2016 по 2019 годы) признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 189 ч.4 п.2), 250 ч.1, 24 ч.3, 28 ч.3 – ст.189 ч.4 п.2 УК и осуждена к семи годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

К. (директор ТОО в период с 2019 по 2022 годы) признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 189 ч.4 п.2, 24 ч.3 УК и осуждён к семи годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

П. также признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.5, 189 ч.4 п.2, 24 ч.3, 28 ч.5 - ст. 189 ч.4 п.2, 361 ч.4 п.3 УК и осуждён к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Финансовый директор Т. признан виновным по ст.250 ч.1 УК и осуждён к двум годам лишения свободы. На основании п.1 ст.3 Закон РК от 7 декабря 2021 года “Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан” наказание ему сокращено на ½ и окончательно назначено год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.

Президенту РК будет внесено представление о лишении осуждённых К., П. и К. госнаград.

Гражданский иск удовлетворён на сумму 28,2 миллиарда тенге в пользу АО "Ж".

Также в доход государства конфисковано движимое и недвижимое имущество осуждённых, добытое преступным путём.

Приговор не вступил в законную силу.